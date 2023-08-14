السید عمار الحكيم يدين الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نستنكر وندين الفعل الإجرامي الذي نفذته مجموعة إرهابية استهدفت مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى بن جعفر (ع) في مدينة شيراز الإيرانية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الزوار".

و أضاف: " و إذ نتقدم بخالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي والشعب الإيراني المسلم و الحكومة الإيرانية و ذوي الشهداء و الجرحى ونبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويلبس المصابين رداء الشفاء، فإننا

نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى التآزر والتكاتف لتجفيف منابع الإرهاب والحد من آثاره التدميرية على أمن واستقرار الشعوب."

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخص واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين فيه.

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