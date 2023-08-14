الخارجية الإيرانية ترحب بانتهاء تفريغ النفط من الناقلة صافر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" عن ترحيب طهران، بنجاح عملية سحب النفط من الناقلة "صافر" قبالة ميناء الحديدة اليمني، ما ادى الى زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.

** يتبع