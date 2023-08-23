كنعاني: وزارة الخارجية الإيرانية تتابع بجدية إطلاق سراح مصور وكالة تسنيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني حول اعتقال حركة طالبان لمحمد حسين ولايتي، مصور وكالة تسنيم، إن وزارة الخارجية، بعد علمها بالأمر بدأت على الفور متابعة الموضوع مع السلطات الأفغانية المعنية.

وفي وقت سابق، قال حسن كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الأفغاني وسفير إيران في كابول في هذا الصدد: "نحن نتابع الأمر بجدية وقد أجريت محادثة مع كابول وأجهزة الاستخبارت ونحن نتابع هذا الموضوع، وإن شاء الله سينتهي قريباً".

وبحسب وكالة تسنيم، فإن محمد حسين ولايتي دخل أفغانستان بشكل قانوني عبر الحدود الجوية وظل في كابول لمدة 10 أيام، وتم اعتقاله في مطار كابول لدى عودته دون أي تفسير محدد.

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