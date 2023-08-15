الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الاحد على مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران، وأعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث.

وفي رسالة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي دان المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو" يوم الاثنين الهجوم الإرهابي الذي وقع اول أمس الاحد في مرقد "شاهجراغ" في شيراز.

وكتب في رسالة على شبكة إكس الاجتماعية (تويتر سابقا): "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي يوم الأحد على مرقد شاهجراغ في شيراز".

وتابع ستانو في هذه الرسالة: "هذا ايضا مثال آخر على استهداف مواطنين أبرياء من قبل الإرهابيين". ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه لأسر الضحايا.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد جرحى الحادث.

وكان هذا المزار ، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة.

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