قطر تدين الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الشهيدين ولحكومة وشعب إيران وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان رئيس عدلية محافظة فارس، أعلن أمس الإثنين، اعتقال 10 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي الذي وقع ليلة الاحد في مرقد شاهجراغ (ع) في مدينة شيراز.

وأكد رئيس عدلية محافظة فارس أن جميع المعتقلين هم أجانب.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاهجراغ"، مساء الأحد إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.

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