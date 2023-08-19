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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٢٩ م

وزير الأمن الإيراني يعلن القبض على اخر ارهابي على صلة بهجوم مرقد شاهجراغ عليه السلام

وزير الأمن الإيراني يعلن القبض على اخر ارهابي على صلة بهجوم مرقد شاهجراغ عليه السلام

قال وزير الأمن الإيراني السيد اسماعيل خطيب بشأن ملاحقة منفذي وقادة الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ عليه السلام، اعتقل آخرهم في إيران وتم اتخاذ الترتيبات للذهاب إلى البلد الذي فعل ذلك بإذن الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد إسماعيل خطيب، اليوم السبت، على هامش مؤتمراً وطنياً وسط الصحفيين بشأن آخر تطورات التحقيق في حادثة مرقد شاهجراغ الإرهابية: آخر الأخبار في هذا الصدد تم نشرها في الإعلان الأخير لوزارة الأمن، وليس لدينا المزيد من المعلومات في هذا المجال.

وقال وزير الامن حول ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على جميع الإرهابيين المتورطين في هذا الحادث، ان آخر شخص تم اعتقاله في إيران.

وأوضح: تم الاتفاق على أن نذهب إلى الدولة التي فعلت ذلك وتم الاتفاق على متابعة الموضوع بتبادل المعلومات.

وتأكيدا على أن الدولة المنسقة كانت من بين دول المنطقة، ذكّر خطيب بأنه سيتم توفير المعلومات في الوقت المناسب في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1936045

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