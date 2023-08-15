الإمارات تدين بشده الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز جنوب غرب ايران والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهوريةالإسلامية الإيرانية وشعبها الجار و لأهالي و ذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء یوم الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخصین واصابة 7 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين فيه.

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