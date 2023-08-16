مصر تدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ علیه السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبر تويتر: خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاهجراغ"، مساء الأحد 13 أغسطس إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.

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