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١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:١٥ م

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ علیه السلام

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ علیه السلام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن مصر تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذي استهدف مرقد شاهجراغ علیه السلام، في مدينة شيراز الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبر تويتر: خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاهجراغ"، مساء الأحد 13 أغسطس إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.

/انتهى/

رمز الخبر 1935980

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