القضاء الإيراني: صمت دعاة حقوق الإنسان إزاء حادثة "شاهجراغ" الإرهابية مؤسف للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مسعود ستايشي خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء إلى الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز يوم الأحد، الذي أدى إلى استشهاد شخصين و جرح عدد آخر من المواطنين الأبرياء، وقال: "أعبر عن أسفي للحادث الإرهابي العمياء في ضريح شاهجراغ المقدّس، وأعبر عن تعازيّ لأسر هؤلاء الأعزاء على استشهاد وإصابة عدد من أبناء الوطن".

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية: "انه من المدهش والمؤسف، بينما يتم تخطيط هذه الأعمال الإرهابية من قبل إرهابيين دوليين، فلا نسمع صوتا لإدانتها من دعاة حقوق الإنسان".

وأوضح: "إن رئيس السلطة القضائية وجه باستخدام جميع القدرات من أجل التعرف على منفذي العملية الإرهابية في شيراز والإسراع في معالجة القضية".

يذكر انه نفذ ارهابي مسلح مساء يوم الأحد الماضي، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي هجوما ارهابيا على مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز الايرانية، حيث أدى هذا الهجوم الإرهابي إلى استشهاد شخصين و جرح عدد آخر من المواطنين الأبرياء.

هذا وقد أعلنت السلطات المعنية في محافظة شيراز عن اعتقال 10 أشخاص على صلة بهذه العملية الإرهابية، مبينا ان منفذ العملية عرف نفسه بأنه "رحمت الله نوروزوف" ومواطن من طاجيكستان.

/انتهى/