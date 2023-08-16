أمير عبداللهيان: تشكيل حكومة شاملة تعتبر الحل الوحيد لخروج أفغانستان من الوضع الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا حسين أميرعبد اللهيان، بطارق علي بخيت، نائب الأمين العام والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان، وناقش معه آخر الأوضاع والتطورات في أفغانستان من منظور منظمة التعاون الإسلامي .

وأكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية الدولية للاجئين الأفغان في إيران ودعا إلى تكثيف الأنشطة لحل المشاكل المعيشية والإنسانية الحالية في أفغانستان.

وشكر أمير عبد اللهيان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على رسالته المكتوبة واشار إلى الجهود التي بذلت في اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان الذي عقد في طهران العام الماضي.

وشدد أمير عبد اللهيان ان جمهورية إيران الإسلامية لديها 900 كم من الحدود المشتركة مع أفغانستان، لهذا السبب تطورات هذا البلد تقلق ايران وإن تشكيل حكومة شاملة تعتبر الحل الوحيد لخروج أفغانستان من الوضع الحالي بحضور جميع الطوائف العرقية والدينية من البلاد.

كما أشار وزير خارجية بلادنا بشأن عقد الاجتماع الطارئ الثامن عشر لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للتحقيق في تدنيس القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى، وبالقرار الصادر في هذا الصدد، مضیفا انه تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تنفيذ مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد.

كما نقل علي بخيت نائب الأمين العام والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان، تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان، وقدم رسالته الخطية إلى وزير خارجية بلادنا.

كما قدم تقريراً عن نشاطاته كمبعوث خاص لمنظمة التعاون الإسلامي استناداً إلى قرارات مجلس وزراء المنظمة، وتشاور مع امير عبداللهيان حول زياراته لأفغانستان واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في كابول والجهود المبذولة من أجل ذلك. وحشد المساعدات الإقليمية والدولية للمساعدات الإنسانية ودعم الشعب الأفغاني، وكذلك إيجادحلول مقبولة للمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعامل مع الإرهاب، وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وكذلك إنشاء صندوق مساعدات إنسانية لأفغانستان.

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