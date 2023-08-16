أمير عبداللهيان: جميع الإيرانيين يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن حماية الأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف وزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبد اللهيان، في تغريدة تصرفات الشخص الذي كبح الإرهابي المسلح في مرقد شاهجراغ عليه السلام، انه تم تمجيد شجاعة الخادم الشاب في مرقد السيد شاهجراغ (عليه السلام) لنزع سلاح وتقييد الارهابي عدة مرات من قبل أبناء وطننا.

وأضاف: ان هذا العمل من قبل خادم المرقد يسمى بالأمن القومي.

وكتب وزير الخارجية: هذا المشهد أثبت مرة أخرى أن كل الإيرانيين يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن حماية الأمن القومي. لأن الجميع يعلم أن الأمن القومي رصيد ثمين لا يمكن تحقيقه بسهولة ويجب على المرء بذل الجهود والتضحيات لتحقيق الكمال.

وأضاف: اليوم، وبفضل من الله عز وجل ودماء الشهداء ويقظة الشعب، تحولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دولة تابعة ومستهلكة للأمن إلى مزودة للأمن في المنطقة. لهذا السبب، فإن الأعداء، من أجل حرمان البلاد من السلام وضرب نموذج الأمن الناجح والشعبي في البلاد، يلجأون إلى الإرهابيين سيئين السمعة والمتطرفين، حتى يتمكنوا، في اوهامهم ، من إلحاق الضرر الى إيران.

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