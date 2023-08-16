أمير عبد اللهيان: الاتفاق الأخير يعتبر اختبار أمريكا الجديد لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حسين أمير عبد اللهيان، على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: إن تحرير ونقل أصول بلادنا من كوريا الجنوبية هو جزء من تحقيق الدبلوماسية المشرفة التي أكدها سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية.

وتابع: بالطبع هذه المرحلة من الاتفاقية هي أيضاً اختبار أمريكا لنا.

وشدد أمير عبد اللهيان: في الاتجاه الصحيح للدبلوماسية، تبذل جهود لرفع العقوبات وإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتها الدولية تجاه إيران.

ويجب أن أقول؛ أعلنت وزارة الخارجية، مساء الخميس (10 اغسطس)، عن بدء عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من أصول جمهورية إيران الإسلامية، التي استولت عليها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني منذ عدة سنوات.

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