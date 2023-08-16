صادرات إيران النفطية إلى الصين تبلغ أعلى مستویاتها في السنوات العشر الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن معهد كيبلر لتتبع شحنات النفط أن واردات الصين من النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عقد على الأقلإ حيث ان ارتفاع أسعار النفط العالمية جعل النفط الإيراني الأرخص ثمناً أكثر جاذبية للمصافي الصينية.

وأضاف معهد كيبلر أن الصين بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، استوردت حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني هذا الشهر ، وهو أعلى رقم منذ عام 2013. وبلغ بذلک متوسط واردات الصين من النفط الإيراني في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 917 ألف برميل يوميا.

أدت زيادة أسعار خام برنت بنسبة 20 في المائة منذ أواخر يونيو إلى زيادة الطلب على النفط الإيراني الرخيص، والذي تشتري معظمه مصافي التكرير الصينية المستقلة في مقاطعة شاندونغ.

في غضون ذلك، أعلنت شركة Vertexa ، وهي شركة أخرى لتتبع شحنات النفط إلى الصين، أن هذا البلد قد اشترى حوالي مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني هذا الشهر. یعود هذا الاختلاف في إحصائيات هذه الشركات من الاختلاف في طرق تحليل تدفق النفط.

تعتمد صناعة النفط على إحصائيات شركات مثل Kepler و Vortex لشراء النفط الإيراني لأن الإحصائيات الدقيقة غير مدرجة في بيانات الجمارك الصينية. ولا تظهر الجمارك الصينية أي واردات نفطية من إيران اعتبارًا من يونيو 2022.

/انتهی/