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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:٤٥ ص

وفد اقتصادي إيراني في تركيا يناقش تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

وفد اقتصادي إيراني في تركيا يناقش تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

 التقى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري الذي توجه إلى أنقرة على رأس وفد اقتصادي، مع المسؤولين الحكوميين الأتراك وناقش معهم تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض مهدي صفري في لقاء مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، التعاون بين البلدين في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار. والنقل والترانزيت والتجارة الحدودية والطاقة، مؤكدا على رفع العوائق القائمة أمام تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بمبلغ 30 مليار دولار التي يستهدفها كبار المسؤولين في البلدين.

وتأكيداً على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، أعلن نائب وزير الخارجية التركي، عن استعداد الجانب التركي للإسراع بالاجتماعات المشتركة، ولا سيما عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة.

ويشارك في تشكيلة الوفد الاقتصادي إلى تركيا ممثلون عن البنك المركزي ووزارة الصناعة والمناجم ووزارة الجهاد الزراعي ووزارة النفط.

/انتهى/

رمز الخبر 1935938

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