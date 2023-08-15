شركة النفط الإيرانية تعلن عن توقيع عقد تمديد وزيادة صادرات الغاز إلى أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن شركة الغاز الوطنية الإيرانية، تم توقيع عقداً رسمياً في يريفان بحضور مجيد جكني، نائب وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، وآرام غازاريان، مدير محطة الطاقة الحرارية، ووزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية لأرمينيا ومهدي سبحاني، سفير جمهورية إيران الإسلامية في أرمينيا.

وصرحت شركة النفط تم التوصل إلى الاتفاق الأول بشأن العقد الجديد خلال زيارة نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا إلى طهران في نوفمبر 2022، وبعد مفاوضات فنية تم الانتهاء من الوثيقة النهائية لهذا العقد يوم الخميس (10 أغسطس2023).

وان صادرات الغاز الإيرانية إلى أرمينيا تتم في إطار اتفاقية تبادل الطاقة بين البلدين، وركزت مفاوضات وفود الخبراء من البلدين على موضوع مدة العقد وحجم الصادرات، وسعر صرف الكهرباء والغاز.

ووفقًا للاتفاقية فقد زاد حجم تصدير الغاز إلى أرمينيا، كما تم تعديل سعر صرف الغاز مع الكهرباء لصالح شركة الغاز الوطنية الإيرانية وتم تمديد مدة العقد حتى عام 2030.

ويمتلك خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني إلى أرمينيا القدرة على نقل أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أرمينيا سنوياً، ولم يتم استخدام سوى ثلث سعة الخط خلال فترة تشغيله.

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