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١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٤٥ م

مدينتي "دزفول" و "کاشان" الإيرانيتين في قائمة مجلس الحرف اليدوية العالمي

مدينتي "دزفول" و "کاشان" الإيرانيتين في قائمة مجلس الحرف اليدوية العالمي

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني عزت الله ضرغامي الیوم الأربعاء عن تسجیل مدینتي "دزفول" و "کاشان" في قائمة مجلس الحرف اليدوية العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني عزت الله ضرغامي، الیوم الأربعاء، عبر صفحته علی أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تسجیل مدینتي "دزفول" و "کاشان" في قائمة مجلس الحرف اليدوية العالمي.

وکتب ضرغامي ان المجلس العالمي للحرف اليدوية سجل مدينة دزفول كمدينة عالمية لنسج "كابو" (منسوجة بأوراق النخيل) ومدينة كاشان كمدينة عالمية للمنسوجات التقليدية.

وأكد أن هذا الإجراء تم بعد عمليات تفتيش تفصيلية واستكمال التوثيق والتحقيقات الميدانية.

والجدير بالذکر ان مدينة دزفول تقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران کما تقع مدينة كاشان في محافظة أصفهان وسط إيران.

/انتهی/

رمز الخبر 1935988

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