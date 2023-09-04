التبادلات التجارية بين إيران والهند تسجل رقم مليار دولار في النصف الأول من 2023

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها سجلت صادرات إيران إلى الهند في هذه الفترة نموا بنسبة خمسة بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وحددت الوزارة إجمالي التبادلات التجارية لهذا البلد مع إيران خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023 بمبلغ 993 مليون دولار مسجلاً انخفاضاً بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما كان قد تجاوز إجمالي التبادلات التجارية خلال هذه الفترة من عام 2022، 1.373 مليار دولار.

ويعود هذا الانخفاض إلى الانخفاض الكبير الذي شهدت ها صادرات الهند إلى إيران في هذه الفترة.

وبلغت صادرات الهند من المنتجات إلى إيران في الفترة من يناير إلى يونيو 2023، 641 مليون دولار، مما يدل على انخفاض بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وصدرت الهند منتجات بقيمة 1.38 مليار دولار إلى إيران في الفترة من يناير إلى يونيو 2022.

لكن واردات الهند من المنتجات الإيرانية في النصف الأول من العام الحالي 2023 بلغت 352 مليون دولار، بنمو نسبته 5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

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