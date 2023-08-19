استشهاد ضابطين من الشرطة في اشتباك مسلح بمدينة اصفهان وسط البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العميد محمد رضا هاشمي فر: "عقب إعلان مركز طوارئ الشرطة عن حادث إطلاق النار من قبل رجل مسلح وقتل مواطن في أحد شوارع مدينة اصفهان، تم إرسال ضباط الشرطة إلى مكان الحادث على الفور".

وتابع: "عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، بدأ المسلح الذي يجد نفسه في موقف حرج، بإطلاق النار على رجال الشرطة فور رؤيتهم".

وأضاف:" انه في النهاية أدى هذا الإشتباك إلى مصرع القاتل المسلح، كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المركز الطبي للعلاج".

وصرح: "ولكنه للأسف استشهد الضابطان هما امير حسين زاده أحمدي، ومحمد احسان شفيعي بعد نقلهما إلى المستشفى بسبب خطورة إصابتهما".

وقدم العميد هاشمي فر تعازيه باستشهاد هذين الضباطين الصادقين لأسرهما واهالي محافظة أصفهان، مبينا أن مراسم تشييع جثامين الشهيدين الطاهرين سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".

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