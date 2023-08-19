كنعاني: تنظيم الانقلابات يعتبر من السياسات المتكررة لأمريكا وانجلترا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة بمناسبة ذكرى انقلاب 19 أغسطس، قبل 70 عاماً، اطيح بتشكيلة حكومة وطنية في إيران خلال انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة وإنجلترا.

كما كتب: إن دعم الحكام المستبدين، والتدخل في الشؤون الداخلية، وقمع حركات التي تدعم الحرية، وتنظيم الانقلابات يعتبر من السياسات المتكررة لأمريكا واجلترا.

ويذكر ان انقلاب 19 أغسطس عام 1953 هو انقلاب تم التخطيط له ودعمه من قبل المخابرات البريطانية (SIS) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ضد رئيس الوزراء محمد مصدق في 19 أغسطس 1953، وبعد نجاح الانقلاب، تولى الجنرال فضل الله زاهدي تشكيلة الحكومة الجديدة.

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