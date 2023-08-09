  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٥٠ ص

كنعاني: أمير عبد اللهيان سيتوجه إلى جنوب إفريقيا اليوم الاربعاء

كنعاني: أمير عبد اللهيان سيتوجه إلى جنوب إفريقيا اليوم الاربعاء

سيتوجه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء الى جنوب افريقيا بهدف عقد لجنة مشتركة للتعاون بين إيران وهذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عن زيارة وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، أمير عبد اللهيان، إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن أمير عبد اللهيان سيتوجه إلى بريتوريا اليوم الأربعاء بهدف عقد لجنة مشتركة للتعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية جنوب إفريقيا.

ويشار إلى أن وزراء خارجية ايران وجنوب افريقيا يترأسان هذه اللجنة. وأيضا، بسبب ظروف تفشي كورونا، ستعقد هذه الجولة من الاجتماع بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

/انتهى/

رمز الخبر 1935753

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات