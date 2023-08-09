كنعاني: أمير عبد اللهيان سيتوجه إلى جنوب إفريقيا اليوم الاربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عن زيارة وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، أمير عبد اللهيان، إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن أمير عبد اللهيان سيتوجه إلى بريتوريا اليوم الأربعاء بهدف عقد لجنة مشتركة للتعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية جنوب إفريقيا.

ويشار إلى أن وزراء خارجية ايران وجنوب افريقيا يترأسان هذه اللجنة. وأيضا، بسبب ظروف تفشي كورونا، ستعقد هذه الجولة من الاجتماع بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

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