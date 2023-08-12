كنعاني: استمرار وبقاء داعش في سوريا يعتبر عمل منسق من الكيان المحتل على سيادة هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش على قوات الجيش السوري في دير الزور، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من العسكريين من هذا البلد.

وأثناء إعلانه عن مستوى تعاطف حكومة وشعب إيران مع حكومة وأمة وجيش سوريا، أشار المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية إلى الاتجاه المتزايد للهجمات والأعمال الإرهابية في سوريا في الأشهر الأخيرة، بسبب استمرار الدعم الاستخباراتي والامني واللوجستي للإرهابيين بهدف منع الاستقرار والأمن الكامل في هذا البلد.

وأضاف كنعاني: المساعدة على تهيئة الارضية لاستمرار وبقاء داعش والتكفيريين في سوريا هو عمل منسق ومتكامل لعدوان الكيان الصهيوني على سيادة ووحدة أراضي هذا البلد .

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