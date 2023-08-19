الأدميرال "تنکسيري": بحرية الحرس الثوري تزید سرعة الزوارق السريعة إلى 110 عقدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال "علي رضا تنکسيري" زيادة سرعة السفن السريعة إلى 90 إلى 110 عقدة في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وأشار الإدميرال تنكسيري اليوم السبت، خلال الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العليا لقادة ومسؤولي حرس الثورة الاسلامية إلى قدرة هذه القوة على الاكتفاء الذاتي من المعدات الدفاعية،

وأوضح أن اليوم تمتلك القوة البحرية للحرس الثوري مجموعة متنوعة من الطائرات القتالية والاستطلاعية والهجومية والهجينة وهي في حالة جيدة جدا في مجال صواريخ الساحل والبحر.

وأضاف، قمنا في بحرية الحرس الثوري اليوم بزيادة سرعة الزوارق السريعة من 90 إلى 110 عقدة.

وتابع: تمكنا من تركيب قاذفات الصواريخ على الزوارق السريعة التي يبلغ طولها 8 أمتار. نحن أول دولة في منطقة غرب آسيا تصنع زورقا يمكن إطلاق طائرات مسيرة من على متنها.

وقال الادميرال علي رضا تنكسيري، "في وقت من الأوقات، لم تكن دول الناتو تحترم قوانين طرقنا المائية، لكنها اليوم تمتثل لتحذيرات بحرية الحرس الثوري. على سبيل المثال، توجهت سفن الحرس الثوري ذات مرة نحو حاملة طائرات أمريكية وهربت هذه الحاملة 180 ميلاً.

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