هجوم إرهابي على مرقد شاهجراغ في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وقعت حادثة ارهابية جديدة في مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز الايرانية ، حيث حاول ارهابيين اقتحام المرقد من جهة باب المهدي وتمت مواجهته من قبل قوات أمن المرقد.

وتم القاء القبض على احد الارهابيين بعد ان قامو باطلاق النار على الحراس والاناس المتواجدين في المكان، بينما لاز الارهابي الآخر بالفرار.

وقال محافظ فارس في تصريح له ان: الحادث الارهابي في مرقد شاه چراغ‌‌ (عليه السلام) اسفر عن شهيد و 5 جرحى حتى الآن.

وقام حرس المرقد باغلاق جميع ابواب المرقد بينما تقوم قوات الامن بالبحث عن الارهابي الثاني.

**يتبع