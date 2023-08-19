اللواء "محمد باقري": يمكن للحرس الثوري أن يضاعف تقدمه 100 مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" ان الحرس الثوري أفشل خطط الاستكبار، وهذا هو سبب عداء وضغوط الولايات المتحدة وحلفائها مع الحرس الثوري.

وفي كلمة خلال الدورة الرابعة والعشرين لقادة ومسؤولي الحرس الثوري، قال اللواء باقري أنه يمكن للحرس الثوري أن يضاعف تقدمه 100 مرة وهذا ليس بعيد المنال.

واشار إلى أهمية دور الحرس الثوري في مواجهة الاستكبار العالمي، وقال: إن هذه المؤسسة الثورية أفشلت خطط الاستكبار وأهم عقبة أمام توسع أمريكا هو الحرس، وهذا هو سبب عداء وضغوط الولايات المتحدة وحلفائها مع الحرس الثوري.

ولفت اللواء باقري إلى أن روسيا تقف اليوم ضد توسع حلف شمال الأطلسي، وتسعى الصين أيضا إلى تعزيز قوتها العسكرية لمواجهة أمريكا.

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