الادميرال إيراني: القوات البحرية تسعى لتوفير الأمن على الحدود حتى لايواجه زوار الاربعين مشاكل أمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الادميرال إيراني على أن رفاقي في ثلاث مناطق سيستان وبلوشستان وهرمزجان وخوزستان تمكنوا من إحلال الأمن من خلال تشكيل مقرات: "وبالتأكيد لن يواجه الزوار مشاكل أمنية خلال مسيرة زيارة الأربعين".

و قال الأدميرال شهرام إيراني حول تحركات سلاح البحرية في زيارة الأربعين: تمر باكستان والهند وأفغانستان عبر الحدود، وهم يدخلون بلادنا برا للسفر إلى كربلاء، لذلك تم الاستعداد لاقامة المواكب في تشابهار لاعطاء الخدمات للزوار الاجانب.

وأضاف الأدميرال إيراني: إن بحرية الجيش، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى وقائد قوة الشرطة، ستحاول توفير الاتصالات والخدمات حتى يتمكن الزوار من الاتصال مع عائلاتهم خلال الرحلة.

وفي إشارة إلى موضوع ضمان أمن الزوار، قال قائد البحرية العسكرية: على الرغم من تواجدنا في خرمشهر، إلا أن لدينا موكباً وتم أيضاً إنشاء معدات المستشفى في هذا الاتجاه، ونحن نحاول تقديم خدمات مناسبة للزوار.

وفي إشارة إلى موضوع الجو الحار، أوضح: يجب إيلاء المزيد من الاهتمام في هذا المجال وتوفير التسهيلات المناسبة لرفاهية الزوار حتى يتمكنوا من السفر بأمان في هذا المسار.

وأكد في النهاية: إن هذه المسيرة الكبيرة ستقام بشكل أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة.

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