الادميرال إيراني: إيران تحافظ على اقتدارها رغم العقوبات

وأفادت وكالة مهر للانباء ، انه قال قائد البحرية الايرانية الادميرال شهرام إيراني: اليوم، استطاعت البحرية أن تستفيد من قدرات شباب البلاد والعلماء المحليين وكل من تنبض قلوبهم وأرواحهم بإيران والإيرانيين، وتستخدام المعدات المحلية والخبرات المكتسبة في عصر الدفاع المقدس بحضورها الدائم على مدار الساعة في أعماق البحار.

وصرح قائد القوات البحرية للجيش أن الأسطول البحري الاستراتيجي للجيش قد توسع اليوم ليشمل جميع مناطق المحيطات ويتولى مهمة مرافقة ناقلات النفط الإيرانية والسفن التجارية حتى لا يطمع الأعداء بمصالحنا الوطنية.

وشدد الادميرال إيراني على أن تنفيذ أوامر قائد الثورة دائما على جدول أعمال البحرية الاستراتيجية للجيش ، مضيفا: آخر طلب منا هو بناء بحرية تليق بالأمة الإيرانية. عندما سُئل عن مجد الشعب قال إن مجد أمة إيران العظيمة لا نهاية له.

وأضاف: تتشرف البحرية الاستراتيجية للجيش اليوم باستخدام كل القدرات العلمية والمعرفية لنخب البلاد وتوفير المعدات الخاصة بها وعدم الحاجة إلى أي دولة. مضيفا: تلقينا أمرًا في مجال الدبلوماسية البحرية، وتماشياً مع ذلك، قمنا بتوسيع نشاطنا المحيطي، وبهذه الطريقة، ننقل رسالة السلام والصداقة من جميع الإيرانيين الأعزاء إلى العالم.

وقال قائد البحرية: "عندما تتواجد الأساطيل الإيرانية في البحار، فإن رسالتها هي أن الشعب الإيراني، على الرغم من كل المؤامرات والعقوبات والتهديدات، يؤكد على اقتداره بأعلى مستوى وبأحدث المعدات المحلية.

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