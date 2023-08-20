إيران تخطط لإنشاء خط شحن مباشر إلى البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مهدي ضيغمي إلى خطط هذه المنظمة لتنمية التجارة مع البرازيل، قائلا: "التجارة مع البرازيل مهمة جدًا بالنسبة لنا، وتؤيد هذه الحقيقة المؤتمرات المختلفة التي تقام في هذا الصدد".

وتابع: " التجارة مع دول أمريكا اللاتينية صعبة بسبب بعد المسافة، والمسائل اللوجستية، ونقص خط الشحن، والمشكلات المالية، وهذه المشاكل أدت إلى انخفاض اهتمام رجال الأعمال الإيرانية لهذه البلدان".

وأكد ضيغمي: "لكن سياسة منظمة تنمية التجارة هي زيادة مجموعات المنتجات التصديرية، ولهذا السبب فإن التجارة مع أمريكا اللاتينية مهمة بالنسبة لنا".

وذكر أن الصادرات إلى البرازيل لا تتمتع بظروف جيدة مقارنة بالواردات من هذا البلد،مضيفا: "ان عدم وجودنا في السوق البرازيلية ساعد منافسينا على فتح مكانهم في هذا السوق. ولهذا الغرض، تتبع المنظمة برامجا خاصة، أحدها إرسال المستشار التجاري إلى البرازيل".

وصرح رئيس منظمة تنمية التجارة أنه تم اختيار المستشار التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرازيل وسوف يستقر قريبًا في ساو باولو ".

كما أعلن عن خطة إطلاق خط شحن مباشر مع البرازيل وقال: "لدينا خطة جادة لدعم التواجد والمشاركة في المعارض المتخصصة في البرازيل. وسيكون هذا الدعم مختلفًا عن الدعم الذي نقدم للحضور في المعارض التي تقام في الدول التي لدينا فيها حضور مستمر".

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