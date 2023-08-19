إیران تبدأ إنشاء مجمع ابن سينا ​​للبتروكيماويات غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وضع وزير التجارة والمناجم والصناعة عباس علي آبادي، حجر الاساس لمجمع ابن سينا للبتروكيماويات في محافظة همدان غرب ايران.

قام وزير الصناعة والمناجم والتجارة علي عباس آبادي صباح اليوم السبت بوضع حجر الاساس لبناء مجمع ابن سينا للبتروكيماويات، ليتم تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي تمت الموافقة عليه خلال زيارة قائد الثورة لمحافظة همدان في عام 2003.

وسيبلغ إنتاج المجمع من مادة أكسيد الإيثيلين وسلسلة المنتجات الثانوية 300 ألف طن سنويًا ، ويبلغ الاستثمار بالعملة الأجنبية للمشروع 291 مليون يورو ، 80٪ منها قرض من موارد العملة الداخلية لصندوق التنمية الوطنية و 20٪ مقدم من أموال المساهمين.

وتقدر التسهيلات المتوقعة لمجمع ابن سينا للبتروكيماويات بنحو 225 مليون يورو ، ومن المتوقع أن يتم تدشينه في غضون أربع سنوات.

سيتم بناء هذا المشروع على مساحة 100 هكتار و تبلغ مساحة البناء 20 ألف متر مربع، وسيكون المنتج النهائي لهذا المشروع 11 ألف طن سنويًا (MGE) أحادي الإيثيلين جلايكول ، 101 ألف طن سنويًا (ETX) أنواع إيثوكسيلات ، 56 ألف طن سنويًا (GE) glycol ether و 32 ألف طن سنويًا (MDEA) وميثيل إيثانولامين (EA) هو إيثانولامين.

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