أكثر من 92 ألف زائر إيراني والأجنبي يدخلون العراق معظمهم عبر منفذ مهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الوائلي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن الحكومة قدمت دعما كبيرا في تسهيل العقبات التي تواجه عمل هيئتنا، وانطلاقا من حرصنا في تقديم أفضل الخدمات للزائرين، تم التنسيق مع المحافظات على تطوير البنى التحتية بما يستوعب الأعداد الكبيرة التي ستدخل عن طريق المنافذ البرية والجوية وكذلك هنالك تنسيقا مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تعجيل التأشيرة والتدقيق والتفتيش مع مراعاة الأجواء الحارة والعمل الجاد على سرعة مرور الزائرين وتقليل الروتين"، لافتا الى انه "تم التأكيد على التفتيش ومنع دخول اي مواد ممنوعة".

وأضاف: "هناك خطة مدروسة وضعتها هيئة المنافذ اخذت على عاتقها وضع الحلول لاي طارىء قد يحدث"، مشيرا الى"ان المجموع الكلي للزائرين الذين دخلوا البلاد منذ يوم الخميس الماضي ولغاية مساء يوم أمس السبت بلغ 92615 زائرا من دول أفغانستان وأذربيجان وباكستان وإيران".

وأكد: "ان هؤلاء الزائرين دخلوا عبر 12 منفذاً من ضمنها منافذ إقليم كردستان"، لافتا الى ان "منفذ زرباطية(مهران في الطرف الإيراني) يعد أكثر المنافذ الذي يمر من خلاله الزائرين حيث يشكل نسبه 60‎%‎ من الوافدين".