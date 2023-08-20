رئيس البرلمان الجزائري يصل الى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل "إبراهيم بوغالي" رئيس البرلمان الجزائري إلى طهران قبل دقائق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وكان في استقباله رسمياً حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

والغرض من زيارة رئيس مجلس النواب الجزائري لبلادنا التي تستغرق 5 أيام هو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد مع أولوية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، ولهذا الغرض غدا (الاثنين ) سيلتقي و يتحدث مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور محمد باقر قاليباف ثم سيعقد رؤساء برلماني البلدين مؤتمرا صحفيا بحضور الاعلاميين.

وتعد زيارة متحف الدفاع المقدس، وزيارة الإنجازات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية، والسفر إلى أصفهان جزءاً من خطط إبراهيم بوغالي خلال إقامته في إيران.

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