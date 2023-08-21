السفير الإيراني يشكر العراق ويؤكد على جهوزية السفارة لتقديم الخدمات للزوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمدكاظم آل صادق بأن أجواء العراق وإيران يتحولان تدريجياً إلى أجواء اربعينية، وآمل أن ندخل جميعاً هذا الأجواء بالروحانية، وقال: "بسبب الطقس الحار، ننصح الزوار الإيرانيين ان يأخذوا معهم أشياء ضرورية فقط حتى لا تكون عبأ عليهم وان يسيروا في الساعات الأولى من النهار أو في المساء عندما يكون الطقس أكثر برودة".

وذكر أنه على الزوار حمل بعض الماء معهم إن أمكن، وتابع: "ننصح كبار السن وذوي الأمراض الكامنة وكذلك الأطفال بتأجيل الرحلة إلى العتبات إلى وقت آخر."

أكد هذا الدبلوماسي الكبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية أننا نطلب من الزوار إدارة رحلتهم، وتابع: "نظرًا لقلة البنية التحتية، نطلب من الزوار تقصير رحلتهم خلال هذه الأيام حتى تتوفر الفرصة للمزيد من الناس للاستفادة عن هذه الأجواء الروحانية".

كما أشار إلى موضوع نقل الزوار وأوضح: "لقد بذلت جهود كبيرة لنشر وسائط النقل للزوار على الحدود وبالطبع ما زالت هناك قيود في هذا المجال لكننا حاولنا ان نقلل من المشاكل مقارنة بالعام الماضي".

وأكد آل صادق في حديثه لإذاعة الأربعين أنه على الزوار الأعزاء أن يكون لديهم نقودا خلال الرحلة معهم، مبينا: "لقد حاولنا أن نجعل رحلة الأربعين رحلة رخيصة وآمنة، لكن هذه الرحلة ليست مجانية ويجب أن يكون لدى الزوار بعض النقود".

كما ذكر سفير إيران في العراق أن منظمات مختلفة، بما في ذلك منظمة الهلال الأحمر، تحاول تقديم خدمات جيدة للزوار، وفي هذا السياق، قد نشر كوادر الهلال الأحمر في أماكن مختلفة على طريق زيارة الأربعين، مؤكدا: "ان موظفي قنصلياتنا في النجف وكربلاء وكاظمين و سامراء مستعدون لتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة للزوار".

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات لإعداد الماء والثلج والطعام للزوار، وقال: "إن المواكب الإيرانية والعراقية تستعد ببطء لاستقبال الزوار والإستقبال عنهم".

كما شكر السفير الإيراني، العراق حكومة وشعبا على تعاونهم وتكاتفهم في تقديم خدمات أفضل لزوار الأربعين الحسيني، وقال: "يتم فحص الزوار عند بوابات الدخول إلى العراق، فلذلك نطلب من الزوار ان لا يحملو معهم أى شيء أو أدوية محظورة حتى لا يقعوا في مأزق، لا سمح الله".

وصرح أنه من المرجح ان يزور وزير الداخلية الإيراني العراق خلال هذا الأسبوع لإجراء المزيد من الترتيبات ومراجعة عملية تقديم الخدمات للزوار والتشاور مع السلطات العراقية، مستطردا إلي موضوع ختام جوازات حين الدخول إلى العراق، قائلا: " أطلب من الزوار التحقق من جوازات سفرهم عند دخولهم إلى العراق للتأكد من وجود ختم دخول على جوازات سفرهم. لأنه إذا لم يكن هذا الختم موجودًا في جواز السفر، فسيواجهون مشاكل عند نقاط التفتيش التالية في العراق".

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