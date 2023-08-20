سفيرا ايران والسعودية في العراق يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وذكرت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر حسابها في منصّة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنّ "السفيرين الإيراني محمد كاظم آل صادق، والسعودي عبد العزيز الشمري، التقيا للتباحث بشأن العلاقات بين البلدين".

وبحث الطرفان تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، ولا سيما بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

بدوره، اعتبر السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري "الظروف مواتية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة في ظلّ الجهود الداعية إلى الاستقرار".

وقبل أيام، زار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان السعودية في زيارةٍ هي الأولى لوزير خارجية إيراني منذ 10 سنوات، حيث التقى بولي العهد محمد بن سلمان ودعاه إلى زيارة طهران.

وشدّدت طهران أكثر من مرّة على أنّ الاتفاق بين إيران والسعودية، يمكن أن يكون القوة الدافعة وراء تحقيق الاستقرار لصالح المنطقة بأسرها.

وقبل أيام، أكّد السفير الإيراني في السعودية، علي رضا عنايتي، أنّ طهران تتطلع إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع الرياض، مشيراً إلى أنّ تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية "سيفتح آفاقاً كثيرة" للبلدين والمنطقة.

وجاءت عودة النشاطات بين طهران والرياض، بعد المباحثات الرسمية التي استضافتها الصين خلال شهر شباط/فبراير الماضي، إضافةً إلى البيان الثلاثي (طهران، بكين، والرياض) والذي صدر في آذار/ مارس الماضي، بشأن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية.

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