قائد قوة الدفاع الجوي: نرصد اصغر تحركات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد قوة الدفاع الجوي "العميد طيار علي رضا صباحي فرد"، على ان المنظومات الرادارية والصاروخية التابعة لوحدة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، لديها كامل الاستشراف والدقة على صعيد سماء البلاد، وترصد اصغر تحركات الاعداء، وستقوم بالرّد الحاسم لو تطلب الامر ذلك.

"العميد صباحي فرد"، قال ذلك في تصريح على هامش تفقده اليوم الثلاثاء منطقة الامام الرضا (ع) للدفاع الجوي بمدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية – شمال شرقي البلاد).

واضاف : نحن اليوم نمتلك كافة انواع المنظومات الصاروخية والدفاعية، وبذلك فمن غير المعقول أن تستطيع الأهداف الاقتراب من الحدود الجوية للبلاد دون أن ترصدها شبكة الدفاع الجوي الايرانية.

وشدد قائلا : إن قوات الدفاع الجوي اليقظة لجيش الجمهورية الاسلامية، تقف في طليعة الدفاع عن أجواء بلادنا ليلا ونهارا.

واكمل العميد صباحي فرد، انه في ضوء ارتقاء المنجزات الوطنية والطاقات المحلية لدى قطاع الصناعات الدفاعية، فقد اضحت معدات الاستشراف لاجواء الجمهورية الاسلامية قادرة، اكثر من اي وقت مضى، على رصد اصغر الاجسام الخارجية الطائرة.

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