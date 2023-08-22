نواب البرلمان الايراني يتفقدون آخر الانجازات الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة اليوم الوطني للصناعات الدفاعية، زار جمع من نواب مجلس الشورى الاسلامي مساء الثلاثاء، معرض الصناعات الدفاعية1402، واطلعوا على آخر الانجازات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال هذه الجولة في معرض الصناعات الدفاعية، تعرف نواب البرلمان على أحد الانجازات الدفاعية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، كما تعرفوا على خصائص وميزات هذه المنظومات الدفاعية.

وكان من المشاركين في هذه الجولة، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي وحيد جلاله زادة، والمتحدث باسم اللجنة ابوالفضل عموئي، والمتحدث باسم لجنة المادة 90 علي خضريان.