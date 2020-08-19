البرلمانية الايرانية تبحث بشان محاولات اميركا الجديدة لتفعيل آلية فض النزاع

وقال عموئي في تصريح حول اجتماع اللجنة، ان اللجنة بحث خلال اجتماعها یوم الاحد ويوم الثلاثاء التطورات الدولية ومنها عدم المصادقة على مشروع القرار الاميركي في مجلس الامن الدولي وكذلك محاولات الولايات المتحدة الجديدة لتفعيل آلية فض النزاع، فضلا عن قضية تطبيع الامارات للعلاقات مع الكيان الصهيوني.

واوضح بان اللجنة ستصدر قريبا بيانا حول محاولات اميركا الجديدة لتفعيل آلية فض النزاع، واضاف، ان مجلس الشورى الاسلامي اصدر كذلك بيانا موقعا من قبل 253 نائبا في دعم الصناعات الدفاعية في البلاد وتقدير خدمات العاملين في هذا المجال.

وصرح بان اعضاء اللجنة زاروا امس الاثنين مجموعة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وهي منظمة الصناعات الدفاعية ومنظمة الصناعات البحرية ومنظمة الصناعات الجوفضائية ومنظمة تنمية مصادر الطاقة ومنظمة "سبند" (منظمة الابحاث الدفاعية الجديدة)، ، حيث تعرفوا على احدث منتوجات هذه المنظمات كما تفقدوا معرض المنتوجات التصديرية لوزارة الدفاع.

وتابع عموئي، انه وفقا لمشاهداتنا والتقارير التي تم تقدمها فان الصناعات الدفاعية للبلاد قد حققت تقدما لافتا، حيث اشاد اعضاء اللجنة بهذه المنجزات واعلنوا استعدادهم لدعم انشطة وزارة الدفاع.

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، ان لجنة حقوق الانسان والسياسة الخارجية الفرعية التابعة للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية دعت اسر ضحايا الارهاب على اعتاب اليوم العالمي لمكافحة الارهاب، وتدارست الاجراءات اللازم اتخاذها في المحافل الدولية لمواجهة التيارات الارهابية التي تعمل ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واستمعت الى آراء الناشطين في هذا المجال.