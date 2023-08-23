إيران وماليزيا تتفقان على تشكيل لجنة زراعية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الزراعة الإيراني ووزير الخارجية الماليزي، اليوم الأربعا في طهران، اتفقا من خلاله على تبادل الوفود رفيعة المستوى في المجالات الاقتصادية والزراعية.

وقال محمدعلى نيكبخت: "ان ماليزيا واحدة من الدول الرئيسية في منطقة اسيا والعالم الاسلامي، وتضطلع بدور اساسي في الصعيد الستراتيجي بصفتها لاعبة رئيسية بين دول منطقة غرب اسيا".

ولفت الى تاكيد رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي" على تعزيز العلاقات مع الدول الاسيوي؛ وشدد على حرص طهران في توسيع العلاقات الاقتصادية والتعاون الزراعي مع كوالالمبور.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع وزير الخارجية الماليزي، اعلن وزير الجهاد الزراعي، بان ايران حققت 90 بالمائة من الاكتفاء الذاتي في مجال الامن الغذائي، وقد استطاعت خلال السنوات الاخيرة، ومن خلال تبادل الخبرات الفنية والمعرفية مع دول صديقة مثل ماليزيا، ان تزيد من انجازاتها الزراعية.

الى ذلك، نوه وزير خارجية ماليزيا بأهمية نتائج زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال : ان المباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين تحمل اهمية ستراتيجية بالنسبة الينا.

وتطلع "عبد القدير" خلال اللقاء مع وزير الجهاد الزراعي الايراني، اليوم، بان تفضي زيارته لطهران الى تسهيل سير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وفيما اشار الى استيراد ماليزيا سنويا نحو 5 مليارات دولار من المحاصيل الغذائية، صرح "عبدالقدير" ان ايران تسطيع القيام بدور محوري في مجال تلبية احتياجات ماليزيا الغذائية.وزير الدفاع : مسيرة مهاجر 10 يمكنها الطيران على مدار الساعة

صرح وزير الدفاع الإيراني، العميد محمدرضا أشتياني ان الجمهورية الإسلامية تعتبر قوة في مجال المسيرات والدول الكبرى تريد استخدام قدراتنا في هذا المجال.

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