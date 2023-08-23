إيران وقطر تعقدان الملتقى المشتركة للتعاون الاقتصادي في ديسمبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مجتبي أكبري في هذا اللقاء على ضرورة تسهيل وتسريع العلاقات التجارية بين إيران وقطر، وقال ان العلاقات بين البلدين ودية للغاية والقادة السياسيون لديهم علاقات أخوية جيدة. وبالنظر إلى العلاقات السياسية الجيدة جداً بين البلدين، فإننا نحاول رفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى نفس المستوى.

وافاد بانه نظرا لمسؤولية وزارة الطاقة باعتبارها الوصي الإيراني على اللجنة الإيرانية القطرية المشتركة، فإنه جرى بحث آخر الإجراءات في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور كبار ممثلي الاجهزة الحكومية ورؤساء القطاع الخاص والذي نصت عليه وثيقة الملتقى الثامن الذي عقد في يونيو من العام الماضي ووقعها وزير الطاقة ووزير الصناعة والتجارة القطري في الدوحة، وتم اتخاذ القرار بناءً على آخر الإنجازات فيما يتعلق بالاولويات خلال الفترة المقبلة.

وتابع أكبري انه من أجل تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر، تقرر أن تتولى لجنة المتابعة وضع اللمسات النهائية على بنود الوثيقة الاقتصادية الثامنة للبلدين، بحضور الاجهزة المهمة وتدوين هذه الوثيقة.

وأعلن رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطاقة عن عقد الملتقى التاسع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر في ديسمبر من العام الجاري وتابع انه من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع في جزيرة كيش بحضور كبار المسؤولين الحكوميين في البلدين ورجال الأعمال الإيرانيين والقطريين.