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١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٤٥ م

حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر يبلغ 200 مليون دولار

حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر يبلغ 200 مليون دولار

وقال رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطاقة والسكرتير الإيراني للجنة الإيرانية القطرية المشتركة: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 200 مليون دولار، ويمكن زيادته إلى مليار دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مجتبى أكبري، رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطاقة، اليوم الأربعاء في افتتاح الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر: تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر دائمًا أحد الاهتمامات المهمة للمسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.

وتابع: بالنظر إلى المستوى العالي للعلاقات السياسية بين البلدين، فإن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر تمثل فرصة مهمة يمكن من خلالها توسيع نطاق وعمق هذه العلاقات مع تمهيد مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

رمز الخبر 1951775

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