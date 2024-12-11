حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر يبلغ 200 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مجتبى أكبري، رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطاقة، اليوم الأربعاء في افتتاح الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر: تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر دائمًا أحد الاهتمامات المهمة للمسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.

وتابع: بالنظر إلى المستوى العالي للعلاقات السياسية بين البلدين، فإن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر تمثل فرصة مهمة يمكن من خلالها توسيع نطاق وعمق هذه العلاقات مع تمهيد مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.