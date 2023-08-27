مساعد رافائيل غروسي يزور طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، خلال خطابه مراسم ازاحة الستار عن "النويدات المشعة السيزيوم – 137" كأحدث إنجاز نووي إيراني: "إن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور إيران قريبا".

وأضاف محمد اسلامي: "ان تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير على المسار الصحيح"، مؤكدا ان إيران لن تتوقف عن تطوير الصناعة النووية.

وتابع: "أعلمنا وزارة الخارجية الايرانية بأننا جاهزون لتوضيح برنامجنا النووي لدول المنطقة وأن يبدأ التعاون بيننا وبين هذه الدول"، مبينا: "ان إيران من الدول النادرة في العالم التي لديها صناعة نووية مستقلة".

انه جرى صباح اليوم الأحد، في مدينة المعارض بطهران، إزاحة الستار عن "النويدات المشعة السيزيوم - 137" كأحدث إنجازات منظمة الطاقة الذرية، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد اسلامي.

هذه النويدات المشعة التي يبلغ معدل عمرها 17إلى30 عامًا، غير موجودة بشكل طبيعي وتنتج بشكل رئيسي في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن أنشطة المفاعلات.

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