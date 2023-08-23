10 جامعات ايرانية ضمن قائمة الجامعة المتفوقة على مستوى العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب ما افاد به "معهد العلوم وتكنولوجيا المعلومات" في ايران، نقلا عن تصنيف شنغهاي الاكاديمي الدولي للعام 2023، فقد تم تصنيف "جامعة طهران" ضمن 500 جامعة متفوقة، وجامعات ايرانية اخرى، بما يشمل : جامعة طهران للعلوم الطبية، وجامعة امير كبير الصناعية وجامعة الشهيد بهشي الطبية، وجامعة العلوم والصناعة، وجامعة العلوم الطبية في شيراز، من بين 501 الى 1000 جامعة متفوقة عالميا.

و"تصنيف شنغهاي"، وهو التصنيف الأكثر اعتمادا على مستوى العالم للجامعات، الذي يعرف بـ "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" (ARWU)، يعتمد في تقاريره على أداء الجامعات المختلفة فيما يتعلق بالبحوث العلمية، وفق المعايير التالية :

- مرور الحائزين على جوائز نوبل سواء من خلال الدراسة أو التدريس (20 بالمائة من العلامة الممنوحة)

- نجاح الخريجين (10 بالمائة)

- حجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي «ناتشر» و«ساينس» البريطانيتين (20 بالمائة)

- نسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية (20 بالمائة)

- نسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة (20 بالمائة)

- الأداء الأكاديمي (10 بالمائة)

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