جامعة الإمام الحسين (ع) الشاملة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعد ظهورها في نظام التصنيف الوطني للجامعات الإيرانية الذي أجراه معهد ISC ووزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، دخلت جامعة الإمام الحسين (عليه السلام) الشاملة، نظام التصنيف الجامعي العالمي الذي أجراه معهد راوند (RUR) لأول مرة منذ عام 2025.

وبحسب النتائج التي أعلنت على الموقع الرسمي لتصنيف "راوند" RUR، صنفت جامعة الإمام الحسين (ع) الشاملة، بين أفضل الجامعات في العالم في عام 2025، من بين أكثر من 54 ألف جامعة شملها المسح في 85 دولة، وبنسبة 59.5% حققت المرتبة 494 بين أفضل الجامعات في العالم.

وبحسب هذا التقرير، حصلت جامعة الإمام الحسين (ع) الشاملة على المرتبة 242 عالمياً في معيار التعليم بنتيجة 69.7%، والمرتبة 803 عالمياً في معيار البحث بنتيجة 40.1%، والمرتبة 572 عالمياً في معيار التنوع الدولي بنتيجة 56.2، والمرتبة 155 عالمياً في معيار الاستدامة المالية بنتيجة 80.4%.

وفي التفاعلات الدولية، فإن أحد شروط قبول الشهادات الجامعية في العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا والصين والعراق وغيرها، هو أن تكون من بين الجامعات العالمية الرائدة في نظام التصنيف هذا، مثل أنظمة التصنيف الأخرى ذات السمعة الطيبة مثل شنغهاي وتايمز.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف راوند العالمي للجامعات (RUR) تأسس وأطلق في موسكو في عام 2013، ومقره حاليا في جورجيا.

يقوم هذا المعهد بدراسة وتقييم جامعات العالم بناء على 20 مؤشرا رئيسيا وينشر نتائج تصنيفه سنويا في بداية شهر يونيو.

الهدف الرئيسي من نظام التصنيف هذا هو قياس أداء أفضل الجامعات في العالم بناء على أربعة معايير رئيسية: التدريس (البنسبة 40٪)، والبحث (بنسبة 40٪)، والتنوع الدولي ( بنسبة 10٪)، والاستدامة المالية ( بنسبة 10٪)، لإظهار وضع الجامعات للمسؤولين وكذلك لمساعدة الطلاب في اختيار الجامعة التي يختارونها لمواصلة التعليم.

ويقوم نظام تصنيف RUR سنويا بمراجعة ملفات أكثر من 54 ألف جامعة في 85 دولة حول العالم، ويختار أفضل 1200 جامعة كجامعات دولية رائدة، ويعلن نتائج تصنيف هذه الجامعات الدولية الرائدة.

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