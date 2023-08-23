رئيسي يؤكد عزم إيران على تعزيز التعاون مع دول البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله السيد إبراهيم رئيسي قبل مغادرته إلى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بريكس الـ15: إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس جنوب أفريقيا الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس وللمشاركة في قمة بريكس".

وأضاف ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت علاقاتها مع الدول المستقلة في العالم على جدول أعمال السياسة الخارجية.

وأوضح الرئيس الايران أن بريكس هي إحدى القوى الناشئة في العالم، وقال: لقد تمكنت بريكس من الجمع بين الدول المستقلة بهدف التعاون الاقتصادي ومكافحة الأحادية، ولا شك أن بريكس هي إحدى القوى الناشئة في العالم اليوم، وهدفنا هو التعاون مع هذه المجموعة.

وأكد الرئيس الايراني : أن بريكس تضم 40% من سكان العالم ويمكن أن تتطور كمجموعة، والهدف الأول هو المشاركة في قمة بريكس وإعلان مواقف الجمهورية الإسلامية، والهدف الثاني هو لقاء قادة بريكس، وتهدف جميع هذه اللقاءات إلى تطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والدول الأخرى.

وقال رئيسي: نأمل أن تقود هذه الزيارة إلى تطوير علاقاتنا مع الاتحادات الإقليمية وخارجها. ونأمل أن نتمكن في هذه القمة من شرح سياسات الجمهورية الإسلامية ومواقفها.

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