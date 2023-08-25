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٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٥:٣٦ م

الصين تطلق قمرا من جيل جديد لاستشعار الأرض عن بعد

الصين تطلق قمرا من جيل جديد لاستشعار الأرض عن بعد

جاء في بيان نشرته صفحات الشركة على الإنترنت: "أطلقت Galactic Energy اليوم الجمعة بنجاح قمر Jilin-1 Kuanfu-02A الصناعي من الجيل الجديد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف البيان :"جرت عملية الإطلاق من قاعدة جيوغوان الفضائية في شمال البلاد، تمام الساعة 12:59 بتوقيت بكين (07:59 بتوقيت موسكو)، واستخدم فيها صاروخ فضائي من نوع Ceres-1".

وأشارت الشركة إلى أن قمر Jilin-1 Kuanfu-02A يتمتع بدقة كبيرة في رصد الأشياء على الأرض وعلى مساحة رصد تبلغ 150 كلم مربعا، فضلا عن أنه أخف وزنا من أقمار Jilin السابقة، إذ يزن 230 كلغ.

أما صاروخ Ceres 1 الذي استخدم في إطلاق القمر اليوم فهو صاروخ فضائي خفيف يعمل بالوقود الصلب ويبلغ طوله 19 مترا وقطره 1.4 م، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل 400 كلغ من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة.

/انتهى/

رمز الخبر 1936232

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