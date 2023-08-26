طالبان تطلق سراح المصور الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أطلقت حركة طالبان، الليلة الماضية، سراح مصور وكالة تسنيم للأنباء الذي كان معتقلا منذ السبت الماضي لدى عودته إلى إيران.

وأعلنت وكالة تسنيم للأنباء أن حركة طالبان سلمت محمد حسين ولايتي إلى السفارة الإيرانية في كابول الليلة الماضية.

وكانت حركة طالبان قد اعتقلت مصور تسنيم منذ السبت الماضي لدى عودته إلى إيران.

وقال نائب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، إنه تم إطلاق سراح المصور الإيراني.

رغم اطلاق سراحه، لكنه لم يعد ولايتي إلى إيران بعد، ومن المؤمل أن يعود إلى بلاده في أقرب وقت ممكن.

محمد حسين ولايتي كان قد دخل أفغانستان بشكل قانوني عبر الحدود الجوية وبقي في كابول لمدة 10 أيام، وتم اعتقاله في مطار كابول لدى عودته إلى إيران بدون اعطاء أي توضيحات.

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