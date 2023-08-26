وزير الاقتصاد الايراني: سنشهد انفراجات دولية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الاقتصاد الايراني، احسان خاندوزي، خلال تصريح في اجتماع حواري بين اصحاب القطاعين العام والخاص، بمحافظة لرستان (غرب ايران) اليوم السبت؛ ان "الاستكبار اخفق في محاولاته لتقويض الوضع الاقتصادي للبلاد، ونحن بتنا اليوم مقبلين على مزيد من الانفراجات الدولية الواحدة تلو الاخرى".

وتابع خاندوزي : ان المسؤولين، وبالرغم من سياسات الحظر الظالمة ضد الجمهورية الاسلامية، شعروا بالمسؤولية، وعزموا الهمم لتلبية اجتياجات المواطنين، وتوفير الدعم للمنتجين وتوسيع نطاق الصادرات غير النفطية في ايران.

وصرح وزير الاقتصاد : ان خطة نمو الانتاج وكبح التضخم وُضعت بناء على توجيهات سماحة قائد الثورة، والحكومة الايرانية عازمة على دعم المنتجين المحليين ليبقى اقتصاد البلاد قويا، وخلافا لمحاولات الاعداء الرامية الى فرض الضغوط والعزلة على ايران الاسلامية، لكن هناك انفراجات دولية جديدة قادمة بفضل هذا النهج الحكومي السليم.

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