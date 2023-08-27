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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٥٣ ص

خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني؛

امير عبداللهيان يناقش مع نظيره العماني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

امير عبداللهيان يناقش مع نظيره العماني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الثنائية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير خارجية بلادنا مشاورات وتبادل الآراء مع السيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان حول الأمور ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد وزير خارجية بلادنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للانتهاء من الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل بين البلدين.

وفي هذه المحادثة، أوضح أمير عبد اللهيان، مثمنا الجهود البناءة التي يبذلها سلطان عمان، بشأن عملية المفاوضات لرفع العقوبات.

كما أكد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي مع إيران.

وايضا شدد وزير الخارجية العماني على استعداد بلاده لمواصلة القيام بدور بناء في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

/انتهى/
رمز الخبر 1936277

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