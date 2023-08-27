امير عبداللهيان يناقش مع نظيره العماني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير خارجية بلادنا مشاورات وتبادل الآراء مع السيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان حول الأمور ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد وزير خارجية بلادنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للانتهاء من الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل بين البلدين.

وفي هذه المحادثة، أوضح أمير عبد اللهيان، مثمنا الجهود البناءة التي يبذلها سلطان عمان، بشأن عملية المفاوضات لرفع العقوبات.

كما أكد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي مع إيران.

وايضا شدد وزير الخارجية العماني على استعداد بلاده لمواصلة القيام بدور بناء في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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