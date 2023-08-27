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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٤٢ ص

خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري؛

أمير عبداللهيان يثمن دور دولة قطر البناء في المساعدة لحل القضايا الاقليمية والدولية

أمير عبداللهيان يثمن دور دولة قطر البناء في المساعدة لحل القضايا الاقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الموضوعات التي تهم البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أشار وزير خارجية بلادنا في هذا الاتصال الهاتفي إلى العلاقات الودية والوثيقة بين جمهورية إيران الإسلامية وحكومة قطر وأكد على توسيع العلاقات الثنائية.

وثمن الدور الإيجابي للحكومة القطرية والجهود البناءة التي يبذلها كبار المسؤولين في البلاد في العلاقات الإقليمية والدولية، وشكر دولة قطر على دورها البناء في المساعدة في قضية الافراج عن الممتلكات الإيرانية، وناقش أمير عبداللهيان آخر التطورات في المنطقة مع نظيره القطري.

ومن جانب اخر اعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن ارتياحه لعلاقات الصداقة بين إيران والحكومة القطرية، وأشاد بتقدم العلاقات وأكد على استمرار المشاورات الوثيقة بين الطرفين.

/انتهى/
رمز الخبر 1936274

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