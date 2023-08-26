أمير عبداللهيان: لطالما أرادت إيران الخير لأفغانستان وشعبها الطيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغانية، أمير خان متقي.

وأشار عبداللهيان خلال الاتصال إلى زيارة الوفد الإيراني لنهر هيرمند، مؤكدا ان هذه الزيارة ستساعد على تحقيق المزيد من الشفافية على أساس اتفاقية هيرمند.

وفي اشارة إلى مسألة إطلاق سراح الصحفي الإيراني، دعا وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة حل بعض القضايا التي أثيرت سابقا.



وأكد عبداللهيان أن إيران تريد دائمًا الخير لأفغانستان ولشعب هذا البلد الطيب.



وأشار أمير عبد اللهيان إلى التواجد الكبير للمواطنين الأفغان في إيران. وأضاف: تؤكد طهران على ضرورة تعاون جميع الأطراف داخل أفغانستان في اتجاه استقرار وأمن ورفاهية الشعب الأفغاني.



ومن جهته، اعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغانية، أمير خان متقي، عن امتنانه لإيران، مؤكداً أن الجهود جارية لحل بعض المشاكل.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، في معرض توجيهه دعوة لأمير عبد اللهيان لزيارة كابول، أن العلاقات بين كابول وطهران تقوم على حسن الجوار والأخوة.

/انتهى/