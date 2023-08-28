أميرعبداللهيان: لا يوجد اموال مجمدة لنا في الخارج وانضمامنا إلى البريكس يزيد من قوتنا الإقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفي، اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بعائداتنا من صادرات الغاز والكهرباء إلى العراق، ان هذه المستحقات تضيف إلى حسابنا في بنك TBA العراقي بشكل مستمر، ويستفيد البنك المركزي منها لتوفير ما يحتاجه البلاد".

وأضاف: "تم إجراء متابعات جادة في الحكومة الحالية لاستلام الأموال المحتجزة، وفي العام الماضي تلقينا مطالبات من بريطانيا بقيمة 390 مليون جنيه استرليني كانت تتعلق بفترة ماقبل انتصار الثورة الإسلامية، واستفدنا منها بطريق قانوني للنفقات التي كنا نفضلها، وان الحديث عن بيع النفط مقابل الغذاء ليس صحيحا".

كما تطرق وزير الخارجية إلى فوائد انضمام إيران إلى مجموعة البريكس، وقال: "إن دور دبلوماسية القادة في الانضمام إلى البريكس كان مهما للغاية، حيث قام رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل رؤساء الدول الخمس الرئيسية في البريكس واستخدم الجهاز الدبلوماسي كل قدراته وأخيراً أدت كل هذه الجهود إلى عضوية إيران في البريكس بشكل رسمي".

وشدد وزير الخارجية: "أن إيران دخلت في تحالف جديد بانضمامها إلى البريكس، وهو ما يمکّنها من زيادة قوتها الاقتصادية وتعاونها الاقتصادي والدولي في نظام قائم على التعددية".

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