أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره الاوزبكي القضايا الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل حسين أمير عبد اللهيان وبختيار سعيدوف وجهات النظر خلال محادثات الندوة عبر الإنترنت أثناء استعراض العلاقات بين البلدين، فيما يتعلق بعقد قمة منظمة التعاون الاقتصادي في نوفمبر من هذا العام في أوزبكستان.

وفي هذه الندوة عبر الإنترنت، دعا سعيدوف وزير خارجية بلادنا لزيارة أوزبكستان.

كما وقع وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان خلال هذه المحادثة على وثيقة خطة العمل لتنفيذ اتفاقيات رئيسي البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال زيارة رئيس أوزبكستان إلى طهران في شهر يونيو من هذا العام، تم التوقيع على العديد من وثائق التعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية.

/انتهى/